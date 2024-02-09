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شاهد: التايوانيون يستقبلون عام التنين بالأزهار وأدوات الزينة

التحضيرات الخاصة بالسنة الجديدة
التحضيرات الخاصة بالسنة الجديدة Copyright ChiangYing-ying/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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يعتبر التنين رمز السعادة للثقافة الشرقية، وخاصة في الثقافة الصينية. وهو حيوان خيالي متجذر في الأساطير القديمة ويمثل أيضًا شخصيات تحظى باحترام كبير، مثل الأباطرة.

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اكتظت الأسواق في العاصمة التايوانية تايبيه عشية السنة القمرية الجديدة حيث توافد المتسوقون لشراء الأزهار وأدوات الزينة، استعدادا لاستقبال "عام التنين" يوم السبت.

السنة القمرية الجديدة، المعروفة باسم عيد الربيع في الصين، وتيت في فيتنام، وسولال في كوريا هي مهرجان كبير يتم الاحتفال به في العديد من الدول الآسيوية يوم الـ 10 فبراير-شباط.

التنين هو رمز السعادة للثقافة الشرقية، وخاصة في الثقافة الصينية. وهو حيوان خيالي متجذر في الأساطير القديمة ويمثل أيضًا شخصيات تحظى باحترام كبير، مثل الأباطرة.

هوانغ هسين يي، التي تعمل خطاطة وتبيع ما تخططه في سوق تايبيه قالت: "التنين في الثقافة الشرقية هو رمز للاحترام المطلق. هذا العام هو عام التنين. ولهذا السبب قمنا بتصميم هذا المقطع، الذي يرمز للتنين، الذي يحلق في السماء. وفكرتنا هي أن التنين الذهبي يطير في السماء ويظهر مهيبًا ويجلب الرخاء".

ويتم رسم التنين وفقًا لملامح حيوانات المزرعة: أنف الخنازير، وفم الكلب، وقرون الغزال، وحراشف السمك، ومخالب الديك.

وصرحت السيدة ليو، التي تعمل في مجال بيع الأزهار، بأن "هذا العام هو عام التنين، وهو العام الأول للتنين بعد الوباء. ولذلك، قررت عرض الحلي التي تحتوي على تنانين، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين العملاء. الشعب الصيني يُعتبر من محبي التنانين بسبب رمزيتها في الثقافة الصينية كمظهر للرخاء. ولهذا السبب أعرضها للبيع. أتمنى أن يجني الجميع الكثير من المال".

ويحمل كل عام تسمية لأحد الأبراج الصينية الـ 12 في دورة متكررة. ويأتي عام التنين، الذي يأمل الصينيون أن يجلب الوفرة والخير والرفاه، بعد عام الأرنب.

المصادر الإضافية • أ ب

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