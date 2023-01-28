شاهد: استقبال خاص للعام الجديد "الأرنب" بمزرعة للأرانب في الصين

يحتفل نحو ملياري شخص في الصين ببداية عام الأرنب طبقاً للتقويم الصيني الذي يعاد كل 12 عاماً بتمثيل كل عام لحيوان محدد.

ووقعت بداية العام الصيني الجديد يوم 22 يناير – كانون الثاني ويحتفل به الصينيون بإجازة تمتد لمدة سبعة أيام.

سيدة واحدة من بين عديد الصينيات يمثل لها عام الأرنب حدثاً خاصاً نظراً لامتلاكها مزرعة ضخمة لتربية الأرانب في غرب البلاد.

بالنسبة للي قين، الأرنب ليس مجرد رمز، بل هو أسلوب حياة وحيوان أليف يوفر الغذاء الشهي للملايين من الصينيين.

وتعتبر الأرانب من الأغذية الشهية التي يقبل عليها الصينيون وخاصة في المناسبات الاحتفالية مثل حفلات الزفاف.

وتقول قين عن العام الجديد: "عام 2023 هو عام الأرنب وسنة الأرنب يرمز إليها بالسعادة والخصوبة. آمل أن نحظى جميعًا بالتوفيق والنجاح في عام 2023".

وبدأت قين مشروعها بما لا يزيد عن 100 أرنب وصل عددهم الآن إلى أكثر من عشرة آلاف أرنب بمزرعتها الضخمة.

وتتمنى قين أن تكون كل أرانبها في حالة جيدة خلال العام الجديد وأن "تحظى بعام ينعم بالسلام والصحة"، وتضيف:"عندما يكون الأرانب بصحة جيدة، فأنا بصحة جيدة".