عدد المستوطنين الإسرائيليين يتعاظم في الضفة الغربية المحتلة وعين إسرائيل تتجه نحو غزة

بقلم: يورونيوز

خلال السنوات الخمس الماضية ارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 15%، وتجاوز العدد نصف مليون مستوطن العام الماضي.

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زاد عدد المستوطنين الإسرائيليين بنسبة 3% في الضفة الغربية المحتلة سنة 2023، بحسب تقرير للحكومة الإسرائيلية. ونشرت التقرير مجموعة داعمة للاستيطان (WestBankJewishPopulationStats.com)، جاء فيه أن عدد المستوطنين ارتفع من نحو 503 مستوطن قبل نحو عام، إلى أكثر من 517 ألف مستوطن بنهاية 2023.

وتشير تقارير هاذا العام إلى أن زيادة عدد المستوطنين سيتسارع خلال السنوات المقبلة، بذريعة أن "طوفان الأقصى" دفع بعديد الإسرائيليين الذين كانوا معارضين للاستيطان على الأراضي المحتلة، غيروا تفكيرهم.

وكانت إسرائيل احتلت القدس والضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1967، وقد أملت السلطة الفلسطينية أن تقيم دولة مستقلة على تلك المناطق. وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام تحقيق السلام.

وتوقع التقرير أنه إذا تواصلت نسبة ارتفاع عدد المستوطنين بالوتيرة نفسها التي شهدتها السنوات الخمس الماضية، فإن عدد المستوطنين سيتجاوز 600 ألف مستوطن قبل حلول 2030. ولا يشمل ذلك العدد المستوطنين في القدس الشرقية التي توجد فيها مستوطنات يعيش فيها أكثر من 200 ألف مستوطن.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي توجد مخططات ثلاث مستوطنات، تمت الموافقة عليها أو هي بصدد الحصول على الموافقة في القدس الشرقية.

ومنذ نحو أربعة أشهر، عملت القوات الإسرائيلية على تقييد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتشن مداهمات على أحياء فلسطينية، وقتلت بمشاركة مستوطنين خلال تلك الفترة 391 فلسطينيا.