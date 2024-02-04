تقرير حقوقي: تسجيل 1593 اعتداء من السلطات الإسرائيلية والمستوطنين على الفلسطيين خلال أول شهر من 2024

بقلم: يورونيوز

أكد مؤيد شعبان، رئيس هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان"، أن السلطات الإسرائيلية والمستوطنين نفذوا 1593 اعتداء خلال شهر يناير/كانون الثاني.

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وفي التقرير الشهري للهيئة، صرح شعبان بأن "قوات الجيش الإسرائيلي نفذت 1407 اعتداءات، بينما نفذ المستوطنون 186 اعتداء".

وأفاد المسؤول في التقرير الذي يسلط الضوء على تفاصيل "الانتهاكات واجراءات التوسع الاستعماري"، بأن الانتهاكات تمحورت بشكل أساسي على محافظة الخليل حيث وقعت 291 اعتداء، تلتها القدس بـ203 اعتداءات ثم محافظة نابلس بواقع 200 اعتداء".

وأوضح شعبان أن الاعتداءات التي شنها المستوطنون تركزت بشكل رئيسي في محافظة الخليل حيث وقعت 63 حادثة، وفي مدينة نابلس 38 حادثة، وفي رام الله 23 حادثة.

وكان أبرز هذه الاعتداءات، حادث إطلاق النار على توفيق حافظ عجاق (17 عامًا) من قرية المزرعة الشرقية.

وأشار إلى أن المستوطنين سرقوا 47 رأساً من الماشية، و3 جرارات زراعية، وكذلك خيمتين. واستولوا على 82 مركبة.

وأضاف شعبان أن هذه الهجمات أدت أيضاً إلى اقتلاع وحرق ما مجموعه 836 شجرة منها 473 شجرة زيتون في محافظات بيت لحم وقلقيلية ونابلس والخليل، إضافة إلى قيامهم بسرقة أكثر من 70 رأسًا من البقر، كما نفذوا 9 عمليات سرقة معدات مزارعين، و3 بيوت متنقلة وجرار زراعي.

وأوضح شعبان أن الهجمات أصبحت تتبوأ شكلاً جديدًا وخطيرًا، حيث تشمل عناوين إضافية، تتضمن فرض غرامات باهظة من قِبَل "مجلس المستوطنات" على المزارعين والرعاة الفلسطينيين، وقد تصل أحياناً إلى مئات آلاف الشواقل، في آلية جديدة تهدف إلى التضييق على الفلسطينيين لدفعهم إلى الرحيل، وفق تعبيره.