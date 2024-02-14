حزب الله يكثف هجماته على شمال إسرائيل وصواريخه تصيب 7 جنود

بقلم: يورونيوز

قتل شخص وأصيب سبعة آخرون بعد سقوط وابل من الصواريخ على منطقة الجليل الأعلى شمال إسرائيل.

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واستهدفت الصواريخ التي تم إطلاقها من جنوب لبنان مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في محيط صفد، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وانطلقت صافرات الإنذار في الجليل الأعلى، في صفد والمنارة وميرون وكريات شمونة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الصواريخ استهدفت مقر القيادة الشمالية، وأضاف في بيان "حددنا العديد من عمليات الإطلاق وهي تعبر من لبنان إلى مناطق نتوا والمنارة وإلى قاعدة للجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل".

كما أكد أنه رد على مواقع الإطلاق.

وفي وقت لاحق من الهجوم، قال مستشفى زيف في صفد إن عدد الجرحى وصل إلى 8 بينهم حالة حرجة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الجرحى السبعة هم جنود إسرائيليون بينما قتلت امرأة بحسب خدمة نجمة داوود.

في المقابل، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن جبل بلاطة وبلدة راميا يتعرضان لقصف مدفعي إسرائيلي.

ويرجح أن حزب الله اللبناني هو الذي أطلق الصواريخ على شمال إسرائيل.

وتندلع مناوشات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.