شاهد: "أوقفوا إطلاق النار في غزة الآن"، محتج يقاطع خطاب وزير الخارجية السويدي

بقلم: يورونيوز

قام متظاهرون بمقاطعة بيان وزير الخارجية توبياس بيلستروم في جلسة للبرلمان السويدي المؤكد لموقف حكومته التضامن مع إسرائيل وطالب بالإفراج عن الرهائن دون قيد أو شرط

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وقوبل البيان باحتجاجات من قبل الجمهور الذي كان يحضر الجلسة، واضطر رئيس البرلمان أندرياس نورلين، إلى التدخل وتوجيه تحذير للجمهور.

ودعا نورلين، إلى اخراج متسببي الاضطراب فوراُ، بينما كان آخرون يهتفون: "الجميع يرى ويسمع كيف يموت الأطفال في غزة".

وبعد ذلك، جدد نورلين تأكيده بعدم السماح لحدوث الاضطرابات في البرلمان، ووجه الأمن لمرافقة المتظاهرين إلى الخارج.

وقد أدى القصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة، إلى مقتل أكثر من 28 ألفاً و340 بينما ارتفع عدد المصابين إلى 67 ألفاً و984 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.