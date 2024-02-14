شاهد: عيد الحب بمدينة الحب.. العشاق يحتفلون بعيد الفالنتاين في برج إيفل

بقلم: يورونيوز

قضى العديد من العشاق عيد الفالنتاين بواحدة من أكثر البقاع رومانسية في برج إيفل في عاصمة الحب الفرنسية باريس.

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وفي الطوابق العليا للبرج، التقط العديد منهم الصور التذكارية لتوثيق تلك اللحظات الحميمية أمام بانوراما مدينة باريس.

واستغل البعض الآخر الفرصة للتقدم بطلب الزواج، حيث قال صبري فرشيشي الذي أهدى خطيبته صابرينا العربي خاتم زواجهما بالبرج، إنه أفضل موقع للاحتفال بتلك اللحظة.

وأضاف: "إنه أول عيد حب لنا سوياً وأردت أن أتقدم لها في هذا اليوم المقدس لأظهر لها مدى حبي لها. وبرج إيفل هو أفضل مكان في العالم للتقدم للزواج".

وأقام البعض الآخر جلسات تصوير أسفل البرج بمنطقة تروكاديرو الباريسية الشهيرة.

كذلك وفرت أقفال الحب الموجودة على جسر الفنون المقابل للبرج جاذبية إضافية للعشاق لزيارة المدينة.