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شاهد: الحب في زمن الفيضانات.. عروسان فلبينيان يقيمان زفافهما في كنيسة غمرتها المياه

العروس تدخل الكنيسة التي غمرت أرضيتها بماء الفيضان
العروس تدخل الكنيسة التي غمرت أرضيتها بماء الفيضان Copyright Facebook Maria Jasmin Halili
بقلم:  يورونيوز

أرضية الكنيسة كانت مغمورة بمياه الأمطار الكثيفة التي ضربت المنطقة مؤخرًا، لكن العروسين دخلاها وسارا وأقدامهما حتى الكاحل في المياه.

مياه الفيضانات التي غطت أرضية كنيسة في الفلبين، لم تثن عروسان غارقان في الحب، أن يغرقا أقدامهما أيضًا ويتزوجا في الموعد المحدد.

فقد أظهرت مقاطع فيديو وصور أن العروسين دخلا الكنيسة في مدينة مالولوس الفلبينية، وسارا وأرجلهما حتى الكاحل في الماء.

وانتشرت قصة العروسين المبتلين بسرعة على وسائل التواصل، بعد أن نشرت إحدى قريبات العروس صورًا ومقاطع فيديو أثناء القداس وهما أمام مذبح الكنيسة، بينما ابتلت أطراف ملابسهما الفاخرة بماء الفيضان.

المصادر الإضافية • أ ب

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