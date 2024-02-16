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شاهد: احتجاجاً على الإصلاح الدستوري في الفلبين..أعضاء في جماعة "الأخوة" يتظاهرون عراة

"سباق القرابين" في الحرم الجامعي بالفلبين.
"سباق القرابين" في الحرم الجامعي بالفلبين. Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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أعضاء في جماعة "الأخوة: يشاركون في مسيرة سنوية وهم عراة للاحتجاج على الإصلاح الدستوري في الفلبين.

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نظم أعضاء  في جماعة الأخوة (Alpha Phi Omega) بإحدى جامعات مانيلا بالفلبين، الجمعة، سباق "القربان" السنوي حول الحرم الجامعي وهم عراة،  للاحتجاج على الإصلاح الدستوري المقترح في الفلبين.

 ويشير اسم السباق إلى تمثال القربان الموجود في المكتبة الرئيسية لجامعة ديليمان، شعار الجامعة الذي يمثله رجلاً عارياً بذراعين ممدودتين، ويرمز إلى الحرية والوطنية.

 نظم الإخوة أول "سباق قربان" عام 1977، وكان الهدف منه التنديد بحظر فيلم عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. منذ ذلك الحين، يأتي آلاف الطلاب كل عام لدعم هؤلاء العدائين العراة.

المصادر الإضافية • أ ب

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