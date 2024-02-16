مقتل شخص وفقدان آخرين في موقع بناء سوبر ماركت بفلورنسا الإيطالية

بقلم: يورونيوز

قال مسؤولون إن حادثاً في سوبر ماركت قيد الإنشاء بمدينة فلورنسا الإيطالية، أدى إلى مقتل عامل على الأقل وفقدان أربعة آخرين.

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ووقع الحادث، الجمعة، إثر انقلاب عارضة خرسانية مُسلحة فوق بلاطة مبنى مسبق الصنع، مما أدى إلى انهيارها.

وقالت السلطات المحلية إن فرق الإنقاذ تبحث عن المفقودين وتخشى أن يرتفع عدد القتلى.

رجال الإطفاء يصلون إلى مكان الحادث في موقع بناء بفلورنسا، إيطاليا، 16 فبراير 2024. Marco Bucco/Marco Bucco/LaPresse

ونُقل ثلاثة عمال آخرين من تحت أنقاض المبنى المنهار إلى المستشفيات المحلية، وورد أن حالتهم حرجة.

وقال رئيس منطقة توسكانا، أوجينيو جياني، إنه كان نحو 50 عاملاً في الموقع أثناء وقوع الحادث.

والسوبر ماركت قيد الإنشاء هو جزء من سلسلة "إيسيلونجا" الإيطالية.

وقال جياني لقناة "SkyTg24" الإيطالية، إن الحادث كان من الممكن أن يكون أكثر مأساوية، حيث كانت حافلة صغيرة تقل أطفال تمر بالقرب من الموقع في ذلك الوقت.

وأضاف أن المأساة "ستدفعنا جميعاً إلى الالتزام بقوة لتجنب حدوث شيء مماثل مرة أخرى".

وقال اثنان من عمال نظافة الشوارع الذين وصلوا إلى الموقع بعد وقت قصير من وقوع الحادث، إنهم سمعوا صرخات العمال المصابين وهم يطلبون المساعدة.

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني عن تعازيها على موقع "إكس"، وقالت إنها تتابع التطورات "بقلق".

ودعت أكبر ثلاث نقابات في إيطاليا، الاتحاد العام الإيطالي للعمال( CGIL) والاتحاد الإيطالي لنقابات العمال (CISL) ونقابة العمال الإيطالية (UIL)، إلى "إضراب عام" في توسكانا في أعقاب الحادث للمطالبة بإجراءات سلامة أفضل.

وجاء في بيانهم المشترك: "لا مزيد من الوفيات في العمل".