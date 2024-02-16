شاهد: استخدام قارب هوائي خاص لإنقاذ رجل علق في بحيرة ثلجية في ميشيغان

بقلم: يورونيوز

أنقذت الشرطة الأمريكية في مقاطعة دلتا رجلاً علق في بحيرة تكسوها طبقة كثيفة من الثلوج في ولاية ميشيغان باستخدام قارب هوائي يتمتع بإمكانيات خاصة.

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وكان الرجل قد سقط عقب انهيار الغطاء الثلجي لبقعة بالنهر أثناء قيادته سيارة رباعية الدفع ولكنه تمكن من استخدام هاتفة لطلب النجدة.

واستطاعت الشرطة تحديد موقع الرجل عبر الطائرات المسيّرة.

ويتمتع القارب، الذي قالت الشرطة إنها اشترته ضمن آلياتها للإنقاذ من أموال منحة، من السير بسرعة عالية على الطبقات الثلجية الرفيعة دون كسرها.

وأكدت الشرطة إنها تمكنت أيضاً من استعادة هاتف الرجل.