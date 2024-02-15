الحب لا يعترف بالحواجز.. قصص رومانسية في دار رعاية المسنين في بريطانيا

بقلم: يورونيوز

لا يعترف الحب بالحواجز والأعراف الاجتماعية، وهو ما أثبته المسنون في دار رعاية في المملكة المتحدة، حكوا قصص الحب التي جمعتهم

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يسود الحب أجواء دار رعاية "مانور هاوس" في بلدة هاروغيت في بريطانيا، وتحكي جين قصة الحب التي جمعتها مع بيتر كروثر، والتي تُوّجت بالزواج عام 1956.

تتذكر جين الحب من أول نظرة: "ما جذبني هو معطفه"، ويضحك بيتر: "لقد كان معطفاً واقياً من المطر".

وبقيت الرومانسية تسود هذه العلاقة لمدة 68 عاماً، حتى انتقال الزوجين إلى دار المسنين، حيث يعيشان مع 6 أزواج آخرين.

أما جيف فوسيت البالغ من العمر 90 عاماً، فقد تقدم بطلب زواج من كاثي وينرايت في نوفمبر الماضي، وقد أمضيا بالأمس أول عيد حب لهما معاً

ويمثل زواجهما رسالة قوية للعالم عن أن الحب لا يعرف حدوداً للزمان أو المكان أو الظروف، ودليلاً على أن الحياة تستحق أن تعاش حتى أخر لحظة.