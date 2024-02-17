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شاهد: وكالة الفضاء الهندية تطلق قمراً صناعياً للأرصاد الجوية بنجاح

قمر صناعي للأرصاد الجوية أطلقته الهند
قمر صناعي للأرصاد الجوية أطلقته الهند Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أطلقت وكالة الفضاء الهندية بنجاح قمراً صناعياً للأرصاد الجوية من مركز ساتيش داوان الفضائي في سريهاريكوتا، اليوم السبت.

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القمر الصناعي INSAT-3DS هو قمر للأرصاد الجوية من الجيل الثالث، وقالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية في بيان إنه سيقدم خدمات للتنبؤ بالطقس، والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها، والاستجابة لتغير المناخ والحفاظ على البيئة الإيكولوجية.

وتم إطلاق القمر على متن مركبة إطلاق الأقمار الصناعية (GSLV-F14) التابعة لوكالة الفضاء والتي وضعت القمر الصناعي في مدار نقل متزامن مع الأرض.

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