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إيران تكشف عن منظومتين صاروخيتين جديدتين للدفاع الجوي

المنظومة الصاروخية الجديدة
المنظومة الصاروخية الجديدة Copyright وكالة إيران للأنباء "ارنا"
بقلم:  يورونيوز
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كشفت إيران النقاب عن منظومتين صاروخيتين جديدتين يوم السبت.

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وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا" إنه تمت إزاحة الستار عن منظومة "آرمان" المضادة للصواريخ الباليستية ومنظومة "آذرخش" للدفاع الجوي على ارتفاعات عالية.

وبحسب وزارة الدفاع الإيرانية، تتمتع منظومة "ارمان" متوسطة المدى الدفاعية بمميزات منها اكتشاف الأهداف على مسافة 180 كم وتتبع الأهداف على مسافة تصل إلى 160 كم .

كما تغطي المنظومة 360 درجة ولديها إمكانية الإشتباك مع 6 أهداف .

وأقيم احتفال صباح السبت بحضور وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني. وقالت وكالة مهر الإيرانية إن إنشاء وتطوير هذه الأنظمة تمت من قبل خبراء وزارة الدفاع الإيرانية.

المصادر الإضافية • وكالات

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