شاهد: اعتقالات في قلب موسكو حيث تجمع أنصار نافالني ليودعوه بالورود

بقلم: يورونيوز

جرت اعتقالات يوم الجمعة في موسكو، حيث وضع السكان الزهور أمام النصب التذكاري لتكريم ضحايا القمع السياسي، عقب الإعلان عن وفاة المعارض السياسي أليكسي نافالني.

اعلان

أظهرت لقطات مصوّرة الشرطة الروسية وهي تعتقل أشخاصاً تجمعوا أمام "صخرة سولوفيتسكي" لتكريم نافالني، حاملين الشموع المضاءة والزهور.

وتحولت صخرة سولوفيتسكي التي تقع في ساحة لوبيانكا المواجهة لمقر جهاز الأمن الفيدرالي السابق، مرة أخرى إلى مركز للتجمع والتعبير عن التضامن،

وقالت إلميرا المقيمة في موسكو: "كان أليكسي نافالني آخر منارة أمل لتغيير أي شيء، وقد مات هذا الأمل اليوم".

وقال أليكسي، وهو ساكن محلي آخر: "أعتقد أن هذا ليس موت نافالني اليوم فحسب، بل إنه موت بلدنا".

وكانت مصلحة السجون الروسية أعلنت في وقت سابق من يوم الجمعة، في بيان أن" نافالني شعر بتوعك بعد المشي، وفقد الوعي، ووصلت سيارة إسعاف لمحاولة إنعاشه، إلا أنه فارق الحياة".

جاءت هذه الأخبار قبل أقل من شهر من الانتخابات التي من المتوقع أن تمنح بوتين ست سنوات أخرى في السلطة، مما أثار انتقادات وغضباً متجدداً تجاه زعيم الكرملين الذي لم يتوان عن قمع كل المعارضين في الداخل.

وتوالت ردود الفعل الدولية الغاضبة، والتي طالبت بالكشف عن ملابسات الوفاة.

ونُقل نافالني، الذي كان يقضي حكماً بالسجن لمدة 19 عاماً بتهم التطرف، في ديسمبر إلى سجن ناء في المنطقة القطبية الشمالية من روسيا في ظروف بالغة الصعوبة.