شاهد: انفجار داخل مبنى في ولاية فرجينيا بعد تسرب للغاز

بقلم: يورونيوز

أعلنت السلطات الأمريكية أن انفجارًا ربما يكون ناجمًا عن تسرب غاز دمر منزلًا في ستيرلنغ بولاية فيرجينيا مساء الجمعة، مما أسفر عن مقتل عنصر إطفاء وإصابة 11 آخرين.

اعلان

وقال مسؤولو الإطفاء إنه تم استدعاء العناصر إلى المنزل الواقع في سيلفر ريدج درايف بعد بلاغ عن رائحة غاز، ووقع انفجار بعد حوالي 30 دقيقة.

مكان الحريق في فرجينيا Nicki Jhabvala/The Washington Post

وقال جيمس ويليامز، مساعد رئيس العمليات للإطفاء والإنقاذ في مقاطعة لودون، في مؤتمر صحفي، إن الانفجار والحريق وقعا بينما كان عناصر الإطفاء داخل المبنى.

وأضاف ويليامز أن تسعة من عناصر الإطفاء ومدنيين اثنين نُقلوا إلى المستشفيات، وتراوحت إصاباتهم بين محدودة وخطيرة.