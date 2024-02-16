فيديو. شاهد: مزارعون هنود يتوجهون بجرارتهم نحو نيودلهي للاحتجاج

وشارك آلاف المزارعين في مسيرة "دلهي تشالو" أو "دعونا نذهب إلى دلهي" للضغط على الحكومة لتحديد حد أدنى لسعر منتجاتهم، لكن قوات الأمن أوقفتهم على بعد نحو 200 كيلومتر. بعيدا عن العاصمة مما أدى إلى وقوع اشتباكات.

ودعا المزارعون إلى تنظيم هذه المسيرة في دلهي، التي تُذكِّر بتظاهرتهم في 26 يناير (كانون الثاني) 2021، عندما اقتحموا حواجز الشرطة ودخلوا العاصمة في "يوم الجمهورية" في خضم نزاع مع الحكومة استمر أشهرا. وكانوا يحتجون حينها على تحرير الأسواق الزراعية.

ويطالب المزارعون بتحديد حد أدنى لأسعار المحاصيل وبالحصول على امتيازات أخرى بينها إلغاء ديون.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في شامبهو، على مسافة نحو 200 كلم شمال العاصمة على الحدود بين ولايتي البنجاب وهاريانا، حيث توقفت المجموعة الرئيسية من المزارعين.