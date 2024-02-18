لاهاي تشهد أعمال شغب بين مؤيدين للحكومة الإريترية ومناهضيها

بقلم: يورونيوز

اندلعت أعمال شغب مساء السبت بين مؤيدين للحكومة الإريترية ومناهضيها، في مدينة لاهاي العاصمة الإدارية لهولندا، أسفرت صدامات مع قوات الشرطة، وإضرام النار في عدد من السيارات.

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وذكرت وسائل إعلام هولندية محلية، أن مجموعة معارضة للحكومة الإريترية، حاولت بالحجارة والعصي اقتحام اجتماع لمجموعة مؤيدة للحكومة في إحدى قاعات لاهاي.

وأضافت أن المتظاهرين حطموا نوافذ المبنى وأشعلوا النار في مركبات وحافلات الشرطة، وسط تدخل أمني لتفريق المتظاهرين بغازات مسيلة للدموع، فيما أصيب عدد من قوات الشرطة.

وفي تصريح قال متحدث بلدية لاهاي روبين ميدل، إن أعمال عنف اندلعت بين مؤيدي الحكومة الإريترية والمعارضة في قاعة مؤتمرات الأوبرا.

بدورها ذكرت قيادة شرطة لاهاي أن مجموعتين إريتريتين دخلتا في شجار بالحجارة في شارع فروتفغ، ما استدعى تدخل الشرطة للحفاظ على النظام العام.

فيما أشعل المتظاهرون النار في العديد من سيارات الشرطة وبعض السيارات والحافلات، أخمدت بتدخل فرقة الإطفاء.