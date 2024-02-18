شاهد: القوات الروسية تسيطر على مدينة أفدييفكا الأوكرانية بالكامل

بقلم: يورونيوز

أعلنت روسيا أن قواتها سيطرت بالكامل، السبت، على مدينة في شرق أوكرانيا كانت محور قتال مكثف لعدة أشهر، وهو تطور يمكن أن تستغله موسكو لرفع الروح المعنوية مع اقتراب الذكرى الثانية لغزوها الواسع النطاق لأوكرانيا.

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وجاء إعلان وزارة الدفاع الروسية في نفس اليوم الذي قال فيه قائد الجيش الأوكراني إنه سيسحب قواته من مدينة أفدييفكا.

وقال مسؤولون في بيان إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ الكرملين أن القوات الروسية تعمل على تطهير جيوب المقاومة الأخيرة في مصنع أفدييفكا للكيماويات.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، السبت، جنودًا يرفعون العلم الروسي فوق أحد مباني المصنع.

وذكرت وكالة أنباء تاس الرسمية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث برسالة تهنئة شخصية إلى قواته في المدينة.

ووصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف السيطرة على أفدييفكا بأنه "انتصار مهم".

وعادت أوكرانيا إلى موقع الدفاع ضد روسيا في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين، ويعوقها انخفاض إمدادات الذخيرة ونقص الأفراد.

وفي حديثه في مؤتمر ميونيخ الأمني يوم السبت، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده من أن "العجز المصطنع" في الأسلحة لأوكرانيا يهدد بإعطاء روسيا مساحة للتنفس والسماح "لبوتين بالتكيف مع شدة الحرب الحالية".