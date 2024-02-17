بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن قواتها سيطرت بالكامل على مدينة أفدييفكا الأوكرانية بعد معارك عنيفة لعدة أشهر.

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وقال مسؤولون في بيان إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ الكرملين أن القوات الروسية تعمل الآن على "تطهير آخر جيوب المقاومة في مصنع أفدييفكا للكيماويات". في حين أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي السبت، جنوداً يرفعون العلم الروسي فوق أحد مباني المصنع.

وجاء هذا الإعلان في نفس اليوم الذي قال فيه قائد الجيش الأوكراني إنه سيسحب قواته من المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا حيث حاول الجنود صد هجوم روسي لمدة أربعة أشهر.

وفي بيان قصير نُشر على فيسبوك، قال القائد الأوكراني الجنرال أولكسندر سيرسكي إنه اتخذ قراراً بتجنب التطويق و"الحفاظ على حياة أكبر عدد من الجنود".

وأضاف: "لقد أدى جنودنا واجبهم العسكري بكرامة، وفعلوا كل ما في وسعهم لتدمير أفضل الوحدات العسكرية الروسية، وألحقوا بالعدو خسائر كبيرة من حيث القوة البشرية والمعدات".

ويأتي الانسحاب الأوكراني يوم السبت، بعد نهاية دموية شهدت إحدى أعنف المعارك في الحرب المستمرة منذ عامين. وبالاعتماد على تفوقها في الأفراد والأسلحة، قصفت روسيا المدينة جواً وبراً، حتى في الوقت الذي عانى فيه جيشها من عدد هائل من الضحايا.

وتحاول القوات الروسية منذ أكتوبر/ تشرين الأول، السيطرة على المدينة. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر ميونيخ للأمن إن الانسحاب من أفدييفكا "قرار عادل لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح".

الهجوم الروسي الذي خططت له موسكو منذ فترة طويلة على المدينة، كان يهدف إلى إسقاط أفدييفكا مع حلول الذكرى الثانية لبدء الحرب على أوكرانيا، وقبيل استعدادات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتجديد انتخابه، ليقدم دفعة معنوية و"أدلة دامغة" على صحة قراراته السياسية.

ويعد سقوط أفدييفكا، التي كانت ذات يوم موطنا لنحو 30 ألف شخص، ولكنها أصبحت الآن خرابا، أول مكسب كبير تحققه القوات الروسية منذ مايو/ أيار الماضي. وبعد صد الهجوم الأوكراني المضاد في الصيف والخريف، واصلت القوات الروسية في الأسابيع الأخيرة الهجوم عبر كامل طول الجبهة.