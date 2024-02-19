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وزير الخارجية الإسرائيلي: الرئيس البرازيلي غير مرحب به في إسرائيل

يسرائيل كاتس خلال اجتماع مجلس الوزراء في مكتب رئيس الوزراء في القدس.
يسرائيل كاتس خلال اجتماع مجلس الوزراء في مكتب رئيس الوزراء في القدس. Copyright Sebastian Scheiner/Copyright 2019 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الإثنين، إن لويز إيناسيو لولا دا سيلفا "شخص غير مرغوب فيه" بعد تشبيه الرئيس البرازيلي حرب غزة بالمحرقة.

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وقال الوزير الإسرائيلي في مركز "ياد فاشيم" لإحياء ذكرى المحرقة في القدس "إنه يدنس ذكرى اليهود الذين قضوا في المحرقة. لن نسامح ولن ننسى، باسمي وباسم مواطني إسرائيل أبلغت الرئيس لولا بأنه شخص غير مرحب به في إسرائيل حتى يعتذر ويتراجع عن كلامه".

وأوضح كاتس أن " تشبيه الرئيس البرازيلي لولا حرب إسرائيل العادلة ضد حماس بأفعال هتلر والنازيين الذين أبادوا ستة ملايين يهودي، يشكل هجوماً خطيراً معادياً للسامية."

وكان الرئيس البرازيلي قد اتهم الأحد إسرائيل بارتكاب"إبادة" بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة مشبّهًا ما تقوم به الدولة العبرية بمحرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

وانتقد لولا قرارات المانحين الغربيين الأخيرة بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد أن اتهمتها إسرائيل بالضلوع في هجوم حماس.

المصادر الإضافية • أ ب

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