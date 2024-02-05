أزمة الأونروا: الأمم المتحدة تشكل لجنة تقييم مستقلة وقطر تتعهد بمواصلة تمويل الوكالة

بقلم: يورونيوز

تضطلع وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونوروا" بدور مهم، في تقديم المساعدات للفلسطينيين، في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والأردن وسوريا ولبنان.

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عينت الأمم المتحدة لجنة مستقلة لتقييم عمل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونوروا"، في أعقاب إعلان حوالي 15 دولة مانحة تعليق تمويلها للوكالة، بسبب زعم الحكومة الإسرائيلية، أن عدداً من موظفي الوكالة شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها الفصائل الفلسطينية في السابع تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وترأس لجنة التقييم وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، بالتعاون مع ثلاثة مراكز بحوث في كل من السويد والنرويج والدنمارك.

إلى ذلك أفادت صحيفة "تايمز أو إسرائيل" نقلاً عن وزير الخارجية يسرائيل كاتس، أن الدولة العبرية تبحث عن بدائل للأونوروا.

من جهاتها أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت أن "برنامج الغذاء العالمي" يوجد على رأس المنظمات البديلة، وأن من بين الخيارات الأخرى "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".

وكانت الأونروا حذرت خلال الأسبوع الماضي، من أنها قد تضطر لوقف عملياتها بنهاية الشهر الحالي إذا بقي التمويل معلقا.

في السياق ذاته أكدت قطر أنها ستواصل دعمها للوكالة الأممية، داعية إلى الفصل بين دور الوكالة كوكالة أممية، وبين الاعتداءات التي طالت عددا من موظفيها.

وحذرت قطر من التداعيات الكارثية التي قد تنجم من وراء وقف تمويل الأونروا، في وقت يعاني فيه الفلسطينيون في القطاع من أزمة إنسانية كارثية.