شاهد: تدريبات عسكرية لمدنيات أوكرانيات لتعويض نقص المقاتلين الذكور

بقلم: يورونيوز

بدأ الجيش الأوكراني تدريب النساء المدنيات على الفنون القتالية مع دخول الحرب ضد روسيا عامها الثاني.

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وتأتي التدريبات، التي أجريت بالقرب من العاصمة كييف، للتعويض عن نقص المقاتلين من الرجال على جبهات الحرب المتعددة.

وانضم للتدريبات نساء عاملات بالعديد من المجالات غير العسكرية مثل المتخصصات بأعمال الحاسوب الآلي ومديرات التسويق وحتى بعض الطالبات اللائي قررن خوض غمار المعركة ضد الجيش الروسي.

وتقول كاترينا، وهي مديرة تسويق بإحدى الشركات شاركت بالتدريبات العسكرية: "لقد جئت لاكتساب المهارات اللازمة لأكون جاهزة في حال اتخاذ قرار بتعبئة النساء قريباً".

وتضيف: "المقاتلون (الرجال) على الجبهة لن يبقوا هناك إلى الأبد، يجب استبدالهم... أعلم أنني قد لا أعود، إنها تضحية. لكن كلما تدربت أكثر هنا، كلما تقبلت فكرة أنني قد أموت على الخط الأمامي".

ويخدم الآن 60 ألف امرأة بالجيش الأوكراني، وهو ما يعادل 23% من القوة البشرية العسكرية.

وزادت كييف من تجنيد النساء بالجيش لسد النقص بالمقاتلين خلال العامين الماضيين على الرغم من مخاوف حول عدم استعدادهن الكامل للقتال.

لكن ليس كل الأوكرانيات مقبلات على القتال في الحرب، حيث أعرب بعضهن عن تخوفهن من التجنيد المحتمل.

وقالت أولينا، وهي أخصائية علاج طبيعي: "أنا خائفة، لا أريد أن أذهب، وفوق كل ذلك يجب أن أبقى مع والديّ المسنين وزوجي المريض. باعتباري أقدم الرعاية، أعتقد أنني أكثر فائدة هنا، حيث أعتني بالجنود العائدين من الجبهة... هذه هي مهمتي".