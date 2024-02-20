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رئيس الوزراء الأوكراني: المساعدات الغربية لم تخفت وسنواصل القتال ضد روسيا

رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال
رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال Copyright Eugene Hoshiko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إنه لا يمكن الحديث عن حدوث "إرهاق" فيما يتعلق بالمساعدات الغربية لأوكرانيا خلال حربها ضد روسيا.

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وقال الوزير خلال مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا الذي تستضيفه اليابان: "الآن نحن نتعاون مع الولايات المتحدة، ولدينا دعم الخطوة الأولى من مجلس الشيوخ. لذلك نحن الآن ننتظر دعمهم من الكونغرس، في غضون أسبوعين بعد فترة قصيرة من التوقف عن العمل".

وأضاف الوزير قوله: "أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تدعم أوكرانيا مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وجميع دول مجموعة السبع وصندوق النقد الدولي وجميع المنظمات الدولية والمالية".

واستطرد شميهال بالقول: "لا ينبغي أن أقول ولا يمكننا أن نتحدث عن التعب، لأنها حرب وجودية. لا يمكن أن تشعر بالتعب عندما تقاتل من أجل مستقبلك وحياتك وعالم الأمن المشترك ونظام الأمن العالمي".

ومع دخول الحرب الروسية في أوكرانيا عامها الثالث، يعاني الجيش الأوكراني من نقص في الذخيرة، لكن المنتجين الأوروبيين والأمريكيين يعملون على زيادة قدراتهم الإنتاجية.

وتمتلك أوكرانيا معدات حديثة، وتقوم بتدريب الجنود والقتال وفقًا لمعايير الناتو وبمساعدة الحلفاء الغربيين.

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