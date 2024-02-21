العراق يطلق على معرض الكتاب الدولي الرابع شعار "صارت تسمى فلسطين"

بقلم: يورونيوز

استضافت بغداد النسخة الرابعة من معرض الكتاب الدولي الذي حمل في نسخة هذا العام اسم "فلسطين".

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بمشاركة أكثر من 350 دار نشر تضم أكثر من مليون عنوان، افتتح المعرض أبوابه أمام الزوار ومحبي القراءة الأسبوع الماضي.

وتضامنًا مع الفلسطينيين في غزة بسبب الحرب الإسرائيلية التي يواجهونها، أطلق على المعرض شعار "صارت تسمى فلسطين".

قال المسؤول الإعلامي للمعرض، ياسر سالم، إن التنظيم ركز على النواحي التراثية في الثقافة الفلسطينية، كتعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية.

نرحب بكم زوار معرض بغداد الدولي وننتظركم على الموعد زيارة معرض الكتاب الدولي على أرض معرض بغداد الدولي يومياً من الساعة 10 صباحاً ولغاية 8 مساءً لغاية 24 / 2/ 2024 على قاعة رقم (3و4و5و 7) Posted by ‎معرض بغداد الدولي Baghdad International Fair‎ on Tuesday, February 20, 2024

وأضاف "كما أنه يعكس التضامن الكبير والواسع النطاق للشعب العراقي مع قضية الشعب الفلسطيني بشكل عام وحقه في تحقيق الاستقلال".

ولبغداد تراث أدبي يعود إلى العصر العباسي، من القرن التاسع إلى القرن الثالث عشر.

حتى أن هناك مثلًا عربيًا شهيرًا يلخص شهية العراقيين للقراءة، "القاهرة تكتب، وبيروت تطبع، وبغداد تقرأ". كما تتم تسمية الكثير من الشوارع والأزقة والساحات في بغداد ومحافظات العراق الأخرى بأسماء مؤلفين مشهورين.

انطلق الحدث، الذي يختلف عن معرض بغداد الدولي للكتاب الأكبر والأكثر شهرة والذي يقام عادة في شهر أيلول/ سبتمبر، في 16 شباط / فبراير ويختتم في 24 شباط / فبراير.