شاهد: ملثم يتسلل إلى مستودع ويفرّغ خزانات نبيذ إسباني فاخر.. والخسارة بالملايين

بقلم: يورونيوز

قام مجهول باقتحام مستودع للنبيذ الفاخر في وقت مبكر من يوم الأحد، في بلدة كاستريلو دي دويرو الواقعة بشمال وسط إسبانيا، وتفريغ ثلاثة خزانات للنبيذ الأحمر.

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وقال صاحب المصنع إنه خسر أكثر من 2.5 مليون يورو (2.7 دولار أمريكي) من النبيذ عالي الجودة. بينما فتحت الشرطة الإسبانية تحقيقًا بالحادث.

وأظهرت صور كاميرات المراقبة رجلًا مقنعًا يدخل المصنع ويفتح صنابير الخزانات ليتدفق منها النبيذ.

وقال خوسيه مورو، مالك مصنع نبيذ "بوديغاس سيبا 21"، إن الشخص أفرغ ثلاثة خزانات مما تسبب في خسارة 60 ألف لتر، واصفًا العمل بأنه "قاس وخسيس".

احتوى أحد الخزانات على أفضل أنواع النبيذ من العلامة التجارية الفاخرة مالابريغو وأوركاخو، وتبلغ سعر الزجاجة منه 56 يورو، أما الخزان الثاني فسعر الزجاجة من النبيذ الذي يحتويه تبلغ 24 يورو، أما الثالث فقيمة الزجاجة تبلغ 12 يورو.

وفي تصريحات لوسائل إعلام إسبانية، قال صاحب المعمل إن لديه شكوكًا حول شخصية المخرب، مضيفًا أنه كان يعرف دهاليز المكان وطريقة فتح الخزانات وهي ليست بالأمر السهل.