شاهد: إسرائيل تستخدم منظومة "آرو" الدفاعية لاعتراض صاروخ من البحر الأحمر

بقلم: يورونيوز

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو قال إنه يسجل عملية إطلاق صاروخ طويل المدى "آرو" من جنوب إسرائيل باتجاه البحر الأحمر صباح الخميس 22 فبراير/شباط.

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وبحسب الجيش، فإن نظام الدفاع الصاروخي "آرو" استهدف بنجاح صاروخاً تم إطلاقه باتجاه إسرائيل من منطقة البحر الأحمر، مشيرا إلى أن "الهدف لم يعبر الأراضي الإسرائيلية، ولم يشكل تهديدا للمدنيين".

وتُظهر اللقطات لحظة إطلاق الصاروخ الذي يترك خلفه وميضاً وذيلاً من الدخان، قبل أن ينحرف إلى الجانب أثناء انتقاله عبر السماء نحو هدفه.

نظام آرو مخصص لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، ومصمم لتدمير الأهداف في الجو، وقالت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إن "نظام الدفاع الجوي آرو يكتشف ويتعقب ويعترض ويدمر الصواريخ الباليستية التكتيكية التي تحمل رؤوساً حربية وعلى مساحة واسعة".

تفوق سرعة آرو سرعة الصوت، ويصل مداه العملياتي إلى 2400 كم، ويخصص لاعتراض الصواريخ خارج الغلاف الجوي. وقد تم تمويله تطويره بدعم من الولايات المتحدة، من خلال شركة بوينغ.