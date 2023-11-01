ما هي منظومة "آرو 3" الإسرائيلية ولماذا يعتبرها الإعلام الإسرائيلي الأقوى في العالم؟

بقلم: يورونيوز

سلط الإعلام الإسرائيلي الضوء على منظومة "آرو 3" الإسرائيلية والتي استخدمها الجيش الإسرائيلي لأول مرة الثلاثاء، في تصديها لصاروخ "أرض-أرض" فوق البحر الأحمر أطلقه الحوثيون في اليمن.

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ووصف موقع جيروسالم بوست، الأربعاء المنظومة بالأقوى لاعتراض الصواريخ في العالم. وقال الموقع إن نجاح منظومة "آرو 3" هو رسالة جديدة إلى طهران مفادها أنه "لا يمكنها ولا وكلاؤها أن يلحقوا الضرر بإسرائيل بسهولة، حتى باستخدام أسلحتهم بعيدة المدى الأكثر تطوراً."

تمتلك إسرائيل عددا من المنظومات المضادة للصواريخ تم تطويرها بالشراكة مع الولايات المتحدة، "مثل: "القبة الحديدية" و"مقلاع داود" و الأحدث منظومة "آرو 3" والتي تم تسليمها إلى سلاح الجو الإسرائيلي عام 2017.

وأشار الموقع أن هذه المنظومة تختلف عن القبة الحديدية والتي نجحت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) تمكنت باختراقه عبر اطلاق كميات كبيرة جدا من الصواريخ. ولكن لن تتمكن من تجاوز منظومة "آرو 3" على الإطلاق.

وفي حين أن القوات البحرية الأمريكية في المنطقة قادرة على إسقاط الصواريخ الباليستية التي تستهدف إسرائيل، يمكن لهذه المنظومة اعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي وفي الفضاء الخارجي، كما بامكانها حماية منطقة كبيرة جدا، يصل مداها إلى 2400 كيلومتر مما يوفّر دفاعا شاملا للمواقع الاستراتيجية والمناطق المأهولة الكبيرة بحسب الموقع.

وأوضح الموقع نقلا عبر خبير عسكري أن لدى المنظومة لديها قدرة "فتك عالية ضد الأسلحة الباليستية والرؤوس الحربية بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى القدرة على الكشف والتتبع والتمييز عن مدى بعيد.

وكان بوريس بيستوريوس، وزير الدفاع الألماني قد وقع مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في برلين على صفقة لشراء منظومة "آرو 3" الإسرائيلي في أيلول الماضي، بعد موافقة الولايات المتحدة.