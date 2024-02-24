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عاجل. حرب غزة في يومها الـ141: تفاؤل حذر في مباحثات باريس للتبادل ومقتل 92 فلسطينيا بالساعات الـ24 الأخيرة

فيضانات تسببت بها الأمطار تزيد من مأساة النازحين في رفح
فيضانات تسببت بها الأمطار تزيد من مأساة النازحين في رفح Copyright AP Photo/Mohammed Dahman
بقلم:  يورونيوز
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يسود تفاؤل حذر في مفاوضات باريس لتبادل الأسرى والرهائن بين حماس وإسرائيل بعد حديث عن تخفيف مطالب الحركة من جهة وتل أبيب من جهة أخرى في بعض الشروط التي أعاقت التوصل إلى اتفاق حتى الآن

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تقترب الحرب الإسرائيلية عزة من تمام شهرها الخامس ولا يبدو في الأفق انفراجة قريبة للفلسطينيين المدنيين العزل في القطاع الذي يعاني منذ 141 يوما من مثلث القصف العشوائي المرعب والتجويح الذي تفرضه حكومة نتنياهو على المدنيين أكثر من نصفهم من الاطفال، إضافة الأمراض التي زاد من حدتها تدمير أغلب المستشفيات والمراكز الطبية ومنع إدخال الأدوية إلى القطاع المحاصر.

أخبار الحرب في اليوم الـ140 للحرب

آخر التطورات للحرب في غزة لحظة بلحظة

المصادر الإضافية • وكالات وترجمات

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