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الحرب على غزة| قتلى وجرحى فلسطينيون بالعشرات جراء القصف الإسرائيلي وانتظار صفقة من مفاوضات باريس

غزة
غزة Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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تقترب حصيلة عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة من 30 ألف قتيل معظمهم من النساء والأطفال و70 ألف جريح، منذ تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي. ومنذ ذلك التاريخ قتل أكثر من 400 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة على يد القوات الإسرائيلية.

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دعت وكالات الأمم المتحدة ودبلوماسيون دوليون إلى وقف إطلاق النار في وقت بلغ فيه الوضع الإنساني والصحي في غزة حدا كارثيا، بعد أن دفعت القوات الإسرائيلي بنحو 1.3 مليون نازح جنوبا، حيث تزدحم بهم مدينة رفح المهددة باجتياح إسرائيلي. إلى ذلك تعقد مفاوضات في باريس بشأن صفقة قبل حلول شهر رمضان لوقف إطلاق النار في غزة، حيث تصر حماس على ذلك إلى جانب إدخال المساعدات، ومبادلة حوالي 130 رهينة إسرائيلية بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. 

وفي ما يلي أهم التطورات:

المصادر الإضافية • وكالات

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