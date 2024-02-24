شاهد: مظاهرة في بيت لاهيا للمطالبة بإدخال المساعدات لشمال غزة

بقلم: يورونيوز

تظاهر العشرات يوم السبت مطالبين بإعادة فتح أحد المستشفيات الرئيسية في قطاع غزة الذي تم إغلاقه منذ سيطرة القوات الإسرائيلية عليه لفترة وجيزة في الأسابيع الأولى من الحرب على القطاع.

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ورفع المتظاهرون أمام المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا لافتات تطالب بوقف الحرب والسماح بوصول المساعدات إلى شمال غزة. كما ضرب الأطفال على الأواني للتعبير عن نقص الطعام.

واقتحمت القوات الإسرائيلية المستشفى الإندونيسي في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر وأغلق منذ ذلك الحين.

وتقول وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إن الأعمال العدائية المستمرة ورفض الجيش الإسرائيلي تسهيل عمليات تسليم المساعدات وانهيار النظام داخل غزة تجعل من الصعب بشكل متزايد تقديم المساعدات الحيوية إلى جزء كبير من القطاع الساحلي.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي يوم الثلاثاء أنه أوقف مؤقتا تسليم المواد الغذائية إلى شمال غزة المعزول، حيث تقول وكالة الأمم المتحدة للطفولة إن واحدا من كل ستة أطفال يعاني من سوء التغذية الحاد.

وخلص تقرير للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول إلى أن ربع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعانون من الجوع.

وأظهرت لقطات من غزة في الأسابيع الأخيرة مشاهد يأس فوضوي مع مئات الأشخاص الذين يحيطون بالشاحنات ويفرغونها.