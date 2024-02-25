زيلينسكي: مقتل 31 ألف جندي في الحرب.. ونقص الإمدادات العسكرية من الغرب تزيد من الخسائر

بقلم: يورونيوز

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد أن 31 ألف جندي أوكراني قتلوا في الحرب الروسية على البلاد منذ 24 شباط/ فبراير 2022.

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وقال زيلينسكي إن العدد أقل بكثير من التقديرات التي قدمتها حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف: "لقد قُتل 31 ألف جندي أوكراني في هذه الحرب. ليس 300 ألف، ولا 150 ألفًا، كما يكذب بوتين".

وشدد الرئيس الأوكراني على أن "هذا العدد هو خسارة كبيرة لنا وهي تضحية لن ينساها الشعب أبدًا".

ورفض زيلينسكي الكشف عن أرقام الجنود المصابين أو المختفين، مؤكدًا أن "عشرات آلاف المدنيين قتلوا في المناطق المحتلة لكن لا يوجد أرقام دقيقة حتى الآن".

وهذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها كييف عدد خسائرها منذ بدء الحرب الروسية الشاملة.

وعلى الجبهة المقابلة، أشارت أحدث البيانات الرسمية في موسكو إلى أنه قتل خلال سنتين 6000 عسكري روسي، إلا أن التقديرات البريطانية والأمريكية تشير إلى أن العدد أكبر من ذلك.

خسائر في الأرواح بسبب نقص المساعدات

في السياق نفسه، قال وزير الدفاع الأوكراني، الأحد، إن نصف الدعم العسكري الغربي الموعود لأوكرانيا لم يصل في الوقت المحدد، مما يعقد مهمة العسكريين ويكلف في نهاية المطاف أرواح الجنود في الحرب الروسية.

وشدد روستان عمروف على أن كل شحنة مساعدات متأخرة تعني خسائر في القوات الأوكرانية.

وجلبت الاحتفالات بالذكرى السنوية الثانية للحرب يوم السبت تعبيرات عن الدعم المستمر واتفاقيات أمنية ثنائية جديدة والتزامات مساعدات جديدة من حلفاء أوكرانيا الغربيين. لكن عمروف قال إنهم ما يزالون بحاجة إلى الوفاء بالتزاماتهم إذا أرادت أوكرانيا أن تتاح لها أي فرصة للصمود في مواجهة روسيا.

وزير الدفاع الأوكراني Evgeniy Maloletka/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

وأضاف: "نحن نتطلع إلى العدو: اقتصادهم يقارب 2 تريليون دولار. إنهم يستخدمون ما يصل إلى 15% من أموال الميزانية الرسمية وغير الرسمية للحرب، وهو ما يشكل أكثر من 150 مليار دولار".

وقام عمروف والقائد العام للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي بجولة في المواقع القتالية على الخطوط الأمامية في وقت سابق من يوم الأحد وسط تفاقم نقص الذخيرة والهجمات الروسية المستمرة في الشرق.