فيديو: قصف أمريكي بريطاني عنيف ومكثف يستهدف مواقع للحوثيين في اليمن

بقلم: يورونيوز

هذه هي المرة الرابعة التي ينفذ فيها الجيشان الأمريكي والبريطاني عملية مشتركة ضد الحوثيين منذ 12 يناير/كانون الثاني.

اعلان

شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما على اليمن قصفت خلاله 18 هدفا لجماعة أنصار الله الحوثي مساء السبت، ردا على تصاعد الهجمات الأخيرة من القوات المسلحة اليمينة على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك ضربة صاروخية الأسبوع الماضي أدت إلى اشتعال النيران في سفينة شحن.

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية لقطات مصورة قالت إنها تظهر مقاتلات أمريكية من طراز F/A-18 أقلعت السبت من حاملة الطائرات الأمريكية "دوايت أيزنهاور" الموجود حاليا في البحر الأحمر.

ووفقًا لمسؤولين أمريكيين، فإن المقاتلات الأمريكية والبريطانية ضربت أهدافا في ثمانية مواقع، استهدفت صواريخ وقاذفات وطائرات بدون طيار وأنظمة دفاع جوي تابعة للحوثيين.

وهذه هي المرة الرابعة التي ينفذ فيها الجيشان الأمريكي والبريطاني عملية مشتركة ضد الحوثيين منذ 12 يناير/كانون الثاني.

وكانت بيان القوات المسلحة اليمينة أوضح أن سلاح البحرية وفي عملية عسكرية نوعية استهدف خلالها سفينة نفطية تحمل اسم "TORM THOR" الأمريكيةَ في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات اليمنية ستواجه التصعيد الأمريكي البريطاني بمزيد من العمليات العسكرية النوعية ضد كافة الأهداف المعادية حسب تعبيره في البحر الأحمر وبحر العرب.