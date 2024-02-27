معارضو بوتين في دائرة الاستهداف المستمر.. 30 شهرا سجنا لناشط بارز بتهمة إهانة الجيش

بقلم: يورونيوز

نقل أورلوف البالغ 70 عامًا، من قاعة المحكمة إلى السجن مباشرة. وأدين الناشط بتهمة "تشويه سمعة الجيش الروسي بشكل متكرر"، لكنه اعتبر أن للمسألة دوافع سياسية

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وأصدرت محكمة في موسكو، الثلاثاء، حكمها بالسجن لمدة عامين ونصف على الناشط الحقوقي الروسي البارز أوليغ أورلوف، بسبب معارضته للحرب في أوكرانيا وإهانة الجيش الروسي.

ونقل أورلوف البالغ 70 عامًا، من قاعة المحكمة إلى السجن مباشرة. وأدين الناشط بتهمة "تشويه سمعة الجيش الروسي بشكل متكرر"، لكنه اعتبر أن للمسألة دوافع سياسية.

وطالبت النيابة يوم الاثنين بالحكم عليه بالسجن لمدة عامين و11 شهرا.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بدفع غرامة، لكن الادعاء استأنف الحكم وطالب بعقوبة أشد، مما يبين مدى شدة تعامل حكومة بوتين مع معارضيها.

وكان أورلوف وهو الرئيس المشارك لمنظمة ميموريال الحقوقية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، قد كتب مقالًا اعتبره الادعاء العام "مدفوعًا بالعداء، وضد القيم الروحية والأخلاقية والوطنية الروسية التقليدية."