واشنطن تتوعد بفرض عقوبات جديدة "كبيرة" على روسيا رداً على وفاة نافالني

بقلم: يورونيوز

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن الولايات المتحدة تستعد لفرض حزمة جديدة من العقوبات "الكبيرة" على موسكو إثر وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في محبسه يوم الجمعة الماضي.

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وقال البيت الأبيض على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إنه سيتم الكشف عن العقوبات الجديدة يوم الجمعة القادم.

وقال كيربي إن العقوبات، التي ستتزامن مع الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا، سيتم "استكمالها على وجه التحديد بعقوبات إضافية فيما يتعلق بوفاة السيد نافالني".

ورفض كيربي الإفصاح عن تفاصيل العقوبات أو كيفية تطبيقها إلى جانب العقوبات المفروضة بالفعل على روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وقال كيربي إن الولايات المتحدة لم تحدد كيفية وفاة نافالني، لكنه أصر على أن المسؤولية النهائية تقع على عاتق بوتين.

وصرح أمام الصحفيين: "نحن جميعاً نود أن نعرف بالضبط ما حدث هنا. ولا ننحي جانباً حقيقة أنه بغض النظر عن الإجابة العلمية الفعلية، السيد بوتين مسؤول عن ذلك".