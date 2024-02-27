شاهد: سباحةٌ دونها مخاطر وأمواج عاتية.. 40 مهاجراً مغربياً يصلون شواطئ سبتة

بقلم: يورونيوز

رغم صعوبة الرحلة، بدأ المهاجرون في الوصول إلى شاطئ سبتة منذ أول أمس الأحد وصباح أمس الاثنين. واستقبل المنقذون الإسبان المهاجرين وساعدوا البعض منهم على إكمال الأمتار الأخيرة بعد رحلة السباحة الشاقة والخطرة

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سبح 40 مهاجراً غير نظامي من بينهم 20 قاصراً من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية برحلة خطرة واجهوا خلالها الأمواج العاتية والصخور البحرية.

وعلى الرغم من صعوبة الرحلة، بدأ المهاجرون في الوصول إلى شاطئ سبتة منذ أول أمس الأحد وصباح أمس الاثنين.

واستقبل المنقذون الإسبان المهاجرين وساعدوا البعض منهم على إكمال الأمتار الأخيرة بعد رحلة السباحة الشاقة.

وقد تلقى ما لا يقل عن 20 مهاجراً منهم الرعاية الطبية جراء الإصابات التي لحقت بهم خلال الرحلة الخطرة.

ويحاول المئات من المهاجرين غير النظاميين بشكل سنوي السباحة من المغرب إلى جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين.