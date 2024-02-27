عودة مقاتلي مجموعة "فاغنر" إلى الحرب في أوكرانيا عبر بوابة أفدييفكا

بقلم: يورونيوز

قال نائب رئيس جهاز الاستخبارات الأوكرانية إن روسيا أعادت نشر مرتزقة من مجموعة "فاغنر" بالقرب من بلدة أفدييفكا بإقليم دونيتسك.

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وطبقاً للواء الأوكراني فاديم سكيبيتسكي، فقد شكلت روسيا وحدة متطوعة من محاربي فاغنر قوامها 18 ألف جندي يتبعون نفس الأسلوب الذي انتهجته المجموعة خلال قتالها السابق في أوكرانيا.

وكان يفغيني بريغوجين الزعيم الراحل لفاغنر قد قاد عصياناً ضد موسكو في يونيو – حزيران 2023 قبل تدخل موسكو بوساطة من بيلاروس أنهت بفضلها حركة التمرّد وضمت عناصر من المجموعة بالجيش الروسي.

وتوفي بريغوجين في حادث سقوط طائرة بعد ذلك بشهرين.

وأكد سكيبيتسكي أن عناصر فاغنر المنتشرة حاليا في أفدييفكا تدار بوساطة وزارة الدفاع الروسية.

وقال سكيبيتسكي إنهم "يستخدمون نفس النهج الذي استخدمته المجموعة في مدينة باخموت، وهو الهجمات المستمرة من أجل تحقيق النتائج بأي ثمن".

وأضاف: "أما بالنسبة للرواتب، فهي تقريبا نفس الرواتب في القوات المسلحة الروسية. لكن فاغنر كانت تمنح عناصرها رواتب أعلى، وكانت تقدر مدربيها وقادتها كثيرا".

وكان الجيش الروسي قد استولى مؤخّرا على أفدييفكا بعد أشهر من القتال العنيف.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في وقت سابق من الشهر الجاري، إن بياناً بالفيديو صادر عن قائد فاغنر الجديد، أنطون يليزاروف، يؤكد "ضمنياً" أن مجموعة المرتزقة قد اندمجت مع الحرس الوطني الروسي وهو جهاز الأمن الداخلي التابع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.