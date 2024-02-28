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حرائق غابات مشتعلة تؤدي لإغلاق محطة إنتاج أسلحة نووية في تكساس

نيران مشتعلة قرب مصنع لإنتاج الأسلحة النووية شمال تكساس
نيران مشتعلة قرب مصنع لإنتاج الأسلحة النووية شمال تكساس Copyright AP/Flower Mound Fire Department
بقلم:  يورونيوز
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تسببت الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة في انتقال النيران إلى مناطق في ولاية أوكلاهوما المجاورة حيث أُجبر آلاف السكان على إخلاء منازلهم وانقطاع الكهرباء عن تجمعات سكنية بكاملها.

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أدت النيران المشتعلة في إحدى الغابات في شمال تكساس إلى إغلاق مصنع لإنتاج الأسلحة النووية. كما تم إجلاء الموظفين غير الأساسيين من الموقع الموجود قرب أماريلو. لكن القائمين على المنشأة قالوا إن الإجراء احترازي فقط وأنه لا يوجد أي خطر يحدق بالمحطة النووية. 

وقد تسببت الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة في انتقال النيران إلى مناطق في ولاية كارولاينا المجاورة حيث أُجبر الآلاف على إخلاء منازلهم وفي انقطاع الكهرباء عن تجمعات سكنية بكاملها.

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