أمريكية تتبرع بمليار دولار لإحدى كليات الطب في نيويورك مسددة الرسوم الدراسية لجميع الطلاب وإلى الأبد

بقلم: يورونيوز

احتفل طلبة كلية ألبرت أينشتاين للطب في مدينة نيويورك، بإعلان الجامعة استمرارهم بالدراسة بدون الحاجة إلى دفع الرسوم الدراسية.

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تبرعت الدكتورة روث غوتسمان، وهي أستاذة سابقة في الجامعة ورئيسة مجلس أمناء أينشتاين وأرملة أحد المستثمرين في وول ستريت بمبلغ مليار دولار أمريكي، وهذا البلغ يضمن التعليم المجاني للطلاب في منطقة برونكس إلى الأبد.

وقالت مؤسسة مونتيفيوري التي تضم كلية أنشتاين "يُحدث هذا التبرع ثورة جذرية في قدرتنا على مواصلة جذب الطلاب الملتزمين بمهمتنا، وليس فقط أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفها. بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيحرر طلابنا (من العبء المالي) مما يمكنهم من متابعة المشاريع التي قد تكون مكلفة."

فرحة عارمة انتابت الطلبة لحظة إعلان خبر التبرع، حيث قفز بعضهم من على الكراسي، بينا صفق الآخرون بحرارة ووقفوا احترامًا للسيدة المتبرعة.

وقالت المتبرعة غوتسمان في كلمة لها: "في كل عام، يدخل أكثر من 100 طالب إلى كلية ألبرت أينشتاين للطب سعيًا للحصول على شهادات في الطب والعلوم". وأضاف جوتسمان: "أنا ممتن جدًا لزوجي الراحل ساندي، لأنه ترك هذه الأموال في رعايتي، وأشعر بالسعادة لحصولي على شرف تقديم هذه الهدية لمثل هذه القضية النبيلة".