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شاهد: افتتاح القرية الأولمبية والبارالمبية في باريس

تم افتتاح القرية الأولمبية والبارالمبية في باريس الخميس 29 شباط 2024
تم افتتاح القرية الأولمبية والبارالمبية في باريس الخميس 29 شباط 2024 Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس 29 شباط / فبراير، القرية الأولمبية والبارالمبية في سان دوني بضواحي باريس، قبل خمسة أشهر من انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس.

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وستقام الألعاب الأولمبية في الفترة من 26 تموز/ يوليو 2024 إلى 11 آب/ أغسطس 2024، بينما ستقام دورة الألعاب البارالمبية في الفترة من 28  آب/أغسطس 2024 إلى 8 أيلول/سبتمبر 2024، وسيستوعب المجمع الذي استغرق تشييده 7 سنوات، حوالي 14500 رياضي مع الطواقم المرافقة لهم.

وتضم القرية حوالي 82 مبنى و3000 شقة و7200 غرفة على موقع مساحته 52 هكتاراً، بين سان دوني وإيل سان دوني  وسانت وان شمال باريس، وتم تشييد كل شيء وفقًا لأحدث المعايير البيئية.

وسيكون هناك رياضيان في كل شقة، لكل منهما غرفة نوم مساحتها  12 مترًا مربعًا، وقد صُنعت قواعد السرير من الورق المقوى القابل لإعادة التدوير.

وسيقدم الطعام للرياضيين البالغ عددهم 14.500 رياضي في محطة طاقة سابقة ذات بهو ضخم، مما يجعله أكبر مطعم في العالم.

وتقع الساحة الأولمبية في قلب القرية التي ستكون متاحة بأكملها للأشخاص من ذوي القدرة المحدودة على الحركة.

ولم يبق سوى تجهيز المقاهي ومحلات البقالة والمكاتب والمركز الطبي.

المصادر الإضافية • أ ب

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