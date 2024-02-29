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بوتين: إرسال جنود غربيين إلى أوكرانيا سيهدد بنشوب نزاع نووي عالمي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين Copyright Alexander Zemlianichenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحقيق أهداف بلاده في أوكرانيا، محذراً في الوقت نفسه الغرب من إرسال جنود إلى النزاع.

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وقال بوتين اليوم الخميس في خطاب استمر لساعتين أمام جمهور من المشرعين وكبار المسؤولين إن مشاركة أي جنود غربيين بالحرب في أوكرانيا قد يؤدي إلى نشوب نزاع نووي عالمي.

وتأتي تصريحات بوتين كرد واضح على قول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إرسال جنود غربيين للحرب مع أوكرانيا ضد روسيا ليس مستبعداً.

ووصف بوتين الزعماء الغربيين بأنهم متهورون وغير مسؤولين، وأعلن أن الغرب يجب أن يضع في اعتباره "أننا نمتلك أيضاً الأسلحة التي يمكنها ضرب أهداف على أراضيهم".

وأضاف: "هم يخيفون العالم الآن بكل ما يثير التهديد الحقيقي لصراع نووي سيعني تدمير حضارتنا".

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، حذر بوتين الغرب عدة مرات من القوة النووية الروسية.

وشدد بوتين اليوم على أن القوات النووية الروسية في "جاهزية كاملة"، قائلا إن الجيش نشر أسلحة جديدة قوية، تم اختبار بعضها في ساحة المعركة في أوكرانيا.

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