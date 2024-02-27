بوتين يوقع مراسيم تعيد تنظيم الجيش توحي باستعداده لحرب عالمية "واسعة" مع الناتو

بقلم: يورونيوز

قال مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة الأمريكية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد لحرب محتملة مع حلف شمال الأطلسي "الناتو".

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واستنتج معهد دراسة الحرب (ISW) ذلك بعد المراسيم العسكرية الجديدة التي أصدرها بوتين والتي نص أحدها على إعادة إنشاء منطقتي موسكو ولينينغراد ما ينذر بنشوب حرب واسعة النطاق.

ويروج مسؤولون روس بشكل مستمر إلى ضرورة شن ضربات على دول غربية داعمة لأوكرانيا، تدعم كييف بالأسلحة والمال. كما يحذرون بشكل ممنهج من قرب اشتعال حرب عالمية تلوح في الأفق.

ووقع الرئيس الروسي، يوم الاثنين، مراسيم تعيد تنظيم الهيكل الإداري والعسكري في روسيا. يستبعد أحد المراسيم الأسطول الشمالي الروسي - وهو الذي كان مسؤولاً في السابق عن المنطقة الشمالية الغربية - من وضعه باعتباره "رابطة إقليمية استراتيجية متعددة التخصصات" أو مقرًا مشتركًا.

ويعيد المرسوم الآخر إنشاء منطقة لينينغراد العسكرية ومنطقة موسكو العسكرية رسميًا، حيث تستولي منطقة لينينغراد العسكرية على معظم الأراضي التي كانت تخضع سابقًا للأسطول الشمالي الروسي، وتستولي منطقة موسكو العسكرية على معظم الأراضي التي كانت تخضع سابقًا للجيش الغربي. المنطقة، بحسب معهد دراسة الحرب.

وأشار المركز البحثي إلى أن المرسوم الثاني الذي وقعه بوتين يشمل أيضًا المناطق الأربع في أوكرانيا التي أعلن بوتين ضمها في خريف عام 2022 - وهي مناطق خيرسون وزابوريزهيا ودونيتسك ولوهانسك - بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي سيطرعليها عام 2014.

وقال المركز "إن إدراج الأجزاء المحتلة وغير المحتلة من الأراضي الأوكرانية يشير أيضًا إلى أن روسيا أهداف في أوكرانيا وتسعى إلى ضم كل الأراضي الخمسة بالكامل في الاتحاد الروسي".

ويعتبر مركز الأبحاث إعادة إنشاء منطقة موسكو العسكرية ومنطقة لينينغراد العسكرية "يدعم الأهداف الموازية المتمثلة في تعزيز السيطرة على العمليات الروسية في أوكرانيا على المدى القصير إلى المتوسط والتحضير لحرب تقليدية واسعة النطاق محتملة في المستقبل ضد الناتو على المدى الطويل".

قال المحلل العسكري الروسي يوري فيدوروف في تصريحات سابقة لموقع التحقيقات الروسي Agentstvo، إن إعادة إنشاء منطقة لينينغراد العسكرية يدل على أن روسيا تستعد لصراعات محتملة مع دول البلطيق وحلف شمال الأطلسي.

تعد منطقة لينينغراد العسكرية، الواقعة قرب فنلندا العضو الجديد في الناتو ودول البلطيق، موقعًا رئيسيًا لدى القوات الروسية التي تشرف على أجزاء من استراتيجية الدفاع للبلاد في المنطقة الغربية لروسيا. تتقاسم الدولة الإسكندنافية مع روسيا حدودا طولها أكثر من 1287 كم.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، سعت فنلندا إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وتم قبول طلبها رسميًا العام الماضي.

كما عملت دول البلطيق – إستونيا ولاتفيا وليتوانيا – طوال فترة الغزو على تعزيز دفاعاتها.

كما أزالت السويد العقبة الأخيرة أمام الانضمام إلى الناتو عندما صدق البرلمان المجري على طلبها الانضمام إلى الحلف يوم الاثنين.

تم دمج منطقة لينينغراد العسكرية في عام 2010 مع منطقة موسكو العسكرية والأسطول الشمالي وأسطول البلطيق لتشكيل المنطقة العسكرية الغربية. ومع ذلك، غيرت موسكو مسارها في أغسطس 2023 عندما أعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو أن المناطق العسكرية كانت قيد التشكيل.