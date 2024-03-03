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شاهد: مقتل 6 مسلحين شمال القوقاز والسلطات الروسية تتهمهم بالانتماء لتنظيم داعش

عملية “لمكافحة الإرهاب” في منطقة شمال القوقاز المضطربة في روسيا- 3 مارس 2024
عملية “لمكافحة الإرهاب” في منطقة شمال القوقاز المضطربة في روسيا- 3 مارس 2024 Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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أفادت "اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب" في روسيا (NAC)، الأحد، أن ستة عناصر يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش قتلوا في عملية “لمكافحة الإرهاب” في إنغوشيا شمال القوقاز.

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ووفقاً لبيان صادر عن (NAC)، تحصن الرجال الستة في وقت متأخر من ليل السبت، في شقة بمدينة كارابولاك في جمهورية إنغوشيا التي تتمتع بحكم شبه ذاتي داخل الفدرالية الروسية.

ووفقاً لوكالة إنترفاكس الروسية، أعقب ذلك تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، حيث  تم إغلاق الشوارع المحيطة وإجلاء سكان المبنى السكني إلى مدرسة قريبة.

وسمع دوي إطلاق نار كثيف وانفجارات يبدو أنها جاءت من داخل المبنى وفق مقاطع فيديو نشرها سكان المدينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تذكر (NAC )على الفور أسماء المشتبه بهم، لكنها قالت إن ثلاثة منهم كانوا على قائمة المطلوبين لدى السلطات الروسية، وأن الستة متورطون في أعمال عنف، بما في ذلك هجوم على وحدة لشرطة المرور في آذار/ مارس الماضي أدى إلى مقتل ثلاثة ضباط.

المصادر الإضافية • أ ب

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