تفكيك "شبكة إرهابية" تُجند مقاتلين لحساب داعش في المغرب

بقلم: يورونيوز

تفكيك شبكة إرهابية تنشط في تجنيد وإرسال مقاتلين للالتحاق بفرع تنظيم داعش بمنطقة الساحل جنوب الصحراء.

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أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية عن تفكيك شبكة إرهابية مكونة من أربعة عناصر ينشطون في مجال تجنيد وإرسال مقاتلين من أجل الالتحاق بفرع تنظيم "داعش" في منطقة الساحل جنوب الصحراء.

وكشفت التحقيقات في مدن طنجة والدار البيضاء وبني ملال وإنزكان عن هذه الشبكة، التي يبدو أنها كانت مسؤولة عن تنسيق وتسهيل رحيل المتطرفين إلى منطقة الساحل جنوب الصحراء، وفقاً للمكتب المركزي للأبحاث القضائية في بيان صحفي.

وأدت عمليات التفتيش التي تمت في منازل المشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و40 عاماً، إلى حجز عدد من الأجهزة الإلكترونية ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء على شكل سيوف كبيرة وأغطية رأس وقفازات وبندقية، بحسب المصدر نفسه.

وتندرج هذه العملية في إطار التزام مصالح الأمن المغربية بمواجهة التهديدات المتزايدة التي يشكلها تنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية، لا سيما في ظل تحريض هذه التنظيمات على الانضمام إلى صفوفها، خاصة بمنطقة الساحل.

ووفقاً للبيان، تم التحفظ على المشتبه بهم، على أن يتم تقديمهم للعدالة فور انتهاء التحقيقات.