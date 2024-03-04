شاهد: وكالة ناسا ترسل طاقماً جديداً إلى محطة الفضاء الدولية

بقلم: يورونيوز

توجه أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، يوم الأحد، في مهمة علمية ستستمر لمدة 6 أشهر في مدار الأرض.

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وانطلق الصاروخ التابع لشركة "سبيس إكس" من مركز كينيدي للفضاء، وعلى متنه رواد ناسا الأمريكيين ماثيو دومينيك ومايكل بارات وجانيت إيبس والروسي ألكسندر جريبنكين. ومن المقرر أن يصل رواد الفضاء إلى المختبر المداري يوم الثلاثاء.

وسيحلون محل طاقم من الولايات المتحدة والدنمارك واليابان وروسيا، الذين كانوا هناك منذ أغسطس.

وقال ستيف ستيتش، مدير برنامج الطاقم التجاري في ناسا، إن أقرب موعد يمكن أن يعود فيه الطاقم 7 سيكون "حوالي 11 مارس أو نحو ذلك".

تشمل إقامة الطاقم الجديد لمدة ستة أشهر وصول سفينتين صاروخيتين طلبتهما وكالة ناسا.

من المقرر أن يتم إطلاق كبسولة ستارلاينر الجديدة من بوينغ مع طيارين تجريبيين في أواخر أبريل.

وبعد مرور شهر أو شهرين، من المفترض أن تصل المركبة المكوكية الصغيرة Dream Chaser التابعة لشركة Sierra Space.

تقول سارة ووكر، مديرة إدارة "Dragon Mission Management" في سبيس إكس (SpaceX)، إن "المهمة الحالية تمثل علامة فارقة مهمة للشركة حيث إنها ترسل أشخاصًا إلى محطة الفضاء الدولية".