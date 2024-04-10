شاهد: روسيا تلغي إطلاقا تجريبيا لصاروخ ثقيل الوزن قبل دقيقتين من انطلاقه

بقلم: يورونيوز

ألغى مسؤولو الفضاء الروس، الثلاثاء، إطلاق صاروخ جديد ثقيل الوزن من قاعدة فضائية في شرق روسيا.

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كان مقررا انطلاق الصاروخ أنغارا-إيه5 من منشأة فوستوشني للإطلاق الفضائي في الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء، لكن عملية الإطلاق ألغيت قبل دقيقتين.

وقال يوري بوريسوف، رئيس مؤسسة الفضاء الحكومية روسكوزموس، إن نظام السلامة الأوتوماتيكي تسبب بالإلغاء بعد تسجيله خللا في نظام ضغط خزان الأكسدة، وأضاف بوريسوف قوله إن محاولة الإطلاق التالية من المقرر أن تتم الأربعاء.

كان هذا الإطلاق الرابع للصاروخ أنغارا-إيه5، وهو نسخة ثقيلة الوزن من صواريخ أنغارا الجديدة التي تم تطويرها لتحل محل صواريخ بروتون ذات التصميم السوفيتي.

وبعد تفكك الاتحاد السوفييتي عام 1991، استأجرت روسيا قاعدة بايكونور الفضائية من كازاخستان والتي استخدامها في عمليات إطلاقها الفضائية.

ويسمح الاتفاق الروسي مع كازاخستان باستئجار قاعدة بايكونور حتى عام 2050 مقابل 115 مليون دولار سنويا.