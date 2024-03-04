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بالصور.. تعرف على حصيلة القتلى والإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر

من تشييع أحد الجنود الذين قضوا في المعارك في قطاع غزة
من تشييع أحد الجنود الذين قضوا في المعارك في قطاع غزة Copyright Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 .
بقلم:  يورونيوز
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بالصور.. تعرف على حصيلة القتلى والإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر

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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، قبل أسابيع أن حرب غزة تكلف الجيش الإسرائيلي 60 مليون دولار يوميا، هذا عدا عن الخسائر في صفوف الضباط والجنود، والتي بلغت بحسب آخر الأرقام التي سمحت الرقابة العسكرية بنشر أسمائهم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، 586 قتيلا.

إليكم بالصور حصيلة القتلى والإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، يوم شنت حركة حماس هجومها المباغت على جنوب إسرائيل، ما دفع الدولة العبرية إلى خوض حرب دامية لا تعرف كيف ومتى ستنتهي. 

واسفرت حتى هذه الأثناء عن مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء بحسب آخر الأأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع المنكوب والمدر. 

حصيلة القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي
حصيلة القتلى في صفوف الجيش الإسرائيليEuronews
حصيلة القتلى والإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر
حصيلة القتلى والإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبرEuronews
حصيلة الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي
حصيلة الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيليEuronews
حصيلة الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي
حصيلة الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيليEuronews
حصيلة الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي
حصيلة الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيليEuronews
حصيلة الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي
حصيلة الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيليEuronews
شارك هذا المقالمحادثة

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