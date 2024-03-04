بقلم: يورونيوز

بالصور.. تعرف على حصيلة القتلى والإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر

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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، قبل أسابيع أن حرب غزة تكلف الجيش الإسرائيلي 60 مليون دولار يوميا، هذا عدا عن الخسائر في صفوف الضباط والجنود، والتي بلغت بحسب آخر الأرقام التي سمحت الرقابة العسكرية بنشر أسمائهم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، 586 قتيلا.

إليكم بالصور حصيلة القتلى والإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، يوم شنت حركة حماس هجومها المباغت على جنوب إسرائيل، ما دفع الدولة العبرية إلى خوض حرب دامية لا تعرف كيف ومتى ستنتهي.

واسفرت حتى هذه الأثناء عن مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء بحسب آخر الأأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع المنكوب والمدر.

حصيلة القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي Euronews

حصيلة القتلى والإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر Euronews

حصيلة الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي Euronews

حصيلة الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي Euronews

حصيلة الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي Euronews