شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لتوغل قواته في خان يونس جنوب قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين فيديو لما قال إنه عملية لقواته في قطاع غزة.

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وقال الجيش في بيان إن قواته "طوقت منطقة الحمد في خان يونس، ونفذت عمليات دهم في المنطقة".

وأضاف البيان: "خلال اليوم الماضي، قادت قوات الجيش الإسرائيلي عملية إجلاء السكان المدنيين، واعتقلت حوالي 80 مطلوباً يشتبه بتورطهم في نشاط إرهابي، بما في ذلك إرهابيو حماس والجهاد الإسلامي الذين حاولوا الفرار تحت حماية السكان المدنيين".

وتستمر مباحثات في القاهرة من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة.

وكان مصدر بالحكومة الإسرائيلية قد قال إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يرسل وفداً للمشاركة في المفاوضات لأنه لم يتلق إجابة من حماس على عدة نقاط رئيسية.

وتشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن الحكومة تريد معرفة عدد الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة في قطاع غزة.

وأضافت التقارير بأن إسرائيل بانتظار تحديد حركة حماس لعدد الأسرى الفلسطينيين الذين تسعى الإفراج عنهم مقابل تحرير الرهائن.

وقُتل أكثر من 30 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عقب الهجوم المفاجئ لحركة حماس وفصائل فلسطينية على ما مستوطنات وبلدات إسرائيلية بغلاف غزة والذي راح ضحيته 1200 إسرائيلي وتم على إثره اختطاف حوالي 250 من الرهائن في 7 أكتوبر / تشرين الأول الماضي.