EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لتوغل قواته في خان يونس جنوب قطاع غزة

عمليات الجيش الإسرائيلي في خان يونس
عمليات الجيش الإسرائيلي في خان يونس Copyright AP Photo/ IDF
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين فيديو لما قال إنه عملية لقواته في قطاع غزة.

اعلان

وقال الجيش في بيان إن قواته "طوقت منطقة الحمد في خان يونس، ونفذت عمليات دهم في المنطقة".

وأضاف البيان: "خلال اليوم الماضي، قادت قوات الجيش الإسرائيلي عملية إجلاء السكان المدنيين، واعتقلت حوالي 80 مطلوباً يشتبه بتورطهم في نشاط إرهابي، بما في ذلك إرهابيو حماس والجهاد الإسلامي الذين حاولوا الفرار تحت حماية السكان المدنيين".

وتستمر مباحثات في القاهرة من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة.

وكان مصدر بالحكومة الإسرائيلية قد قال إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يرسل وفداً للمشاركة في المفاوضات لأنه لم يتلق إجابة من حماس على عدة نقاط رئيسية.

وتشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن الحكومة تريد معرفة عدد الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة في قطاع غزة.

وأضافت التقارير بأن إسرائيل بانتظار تحديد حركة حماس لعدد الأسرى الفلسطينيين الذين تسعى الإفراج عنهم مقابل تحرير الرهائن.

وقُتل أكثر من 30 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عقب الهجوم المفاجئ لحركة حماس وفصائل فلسطينية على ما مستوطنات وبلدات إسرائيلية بغلاف غزة والذي راح ضحيته 1200 إسرائيلي وتم على إثره اختطاف حوالي 250 من الرهائن في 7 أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

نيكي هيلي تحقق أول فوز ضد ترامب وتكتسح الانتخابات التمهيدية في واشنطن

شاهد: حصانان طليقان يوقفان حركة المرور في ولاية أوهايو الأمريكية

شاهد: بعد 10 سنوات من اختفائها.. حفل تأبيني لضحايا طائرة ماليزية كانت تقل 239 شخصاً

الشرق الأوسط إسرائيل حركة حماس غزة خان يونس فلسطين