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فيديو: تصدعات أرضية غامضة تظهر في ليبيا وتثير القلق من زلزال محتمل

يتصاعد الدخان من شقوق الأرض بينما يحمل قروي طفله أمام المنازل المتضررة بسبب الانهيار بالقرب من دانباد
يتصاعد الدخان من شقوق الأرض بينما يحمل قروي طفله أمام المنازل المتضررة بسبب الانهيار بالقرب من دانباد Copyright Altaf Qadri/ The AP
بقلم:  يورونيوز
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استفاق الليبيون، يوم الثلاثاء، على تصدعات وتشققات عميقة وطويلة ظهرت بشكل مفاجئ بمنطقة السبيعة، مثيرة حالة من الرعب والارتباك، ومخاوف من حدوث زلزال محتمل أسوة بما حدث في المغرب العام الماضي.

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وفتحت حكومة الوحدة الوطنية، على الفور تحقيقاً، بعد ظهور التشقّقات في جنوب العاصمة طرابلس، بعد أن أبلغ عنها مواطنون وطالبوا بمعرفة أسبابها.

وانتشرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تشققات كبيرة، وصل طول بعضها 15 متراً وعرضها 4 أمتار، في إحدى مزارع منطقة أولاد أبو عائشة والسبيعة.

وقالت وزارة البيئة إن فريقا جيوليجياً تابعاً لها زار المنطقة  لمعاينة ظاهرة التصدعات الأرضية، مضيفة أنّه سيتم إعداد تقرير وإحالته إلى جهات الاختصاص بالوزارة لمعرفة أسبابها ومدى خطورتها.

وكذلك، أفادت وزارة الحكم المحلي أنها أرسلت فريقاً رسمياً إلى منطقة التشققات لدراسة واستكشاف الظاهرة النادرة، والتعرف على جميع المواقع التي تعرضت للتشقق أو الانهيار، وجمع المعلومات الضرورية لفهم الخصائص الجيولوجية للمنطقة، والاستماع إلى شهادات الأهالي عن تاريخ الظاهرة، إعداد تقرير يوضح الأسباب الكامنة.

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