بقلم: يورونيوز

وسط التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر منذ أشهر، كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريراً عن احتجاز سفينة تجارية من قبل مجموعة تطلق على نفسها اسم "البحرية اليمنية"، طالبت الطاقم بتغيير مساره جنوب غرب مدينة عدن.

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وجاء في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، أن عملية الاحتجاز دامت نصف ساعة تقريباً، لكن الهيئة لم تكشف عن المسار الذي سلكته السفينة التجارية لاحقاً.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت استهدافها مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر يوم أمس، بـ"عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة".

"تصريح قبل دخول المياه اليمنية"

ويأتي هذا الحادث عقب تصريحات ‎وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة جماعة أنصار الله الحوثي اليمنية، يوم الاثنين، اعتبر فيها أن على السفن الحصول على "تصريح من هيئة الشؤون البحرية" التي يسيطر عليها الحوثيون قبل دخول المياه اليمنية.

ونقلت قناة المسيرة عن النمير قوله: "لا بد أن تحصل سفن الكابلات البحرية على تصريح من الشؤون البحرية في ‎صنعاء قبل دخولها المياه الإقليمية اليمنية".

وتشن الجماعة أنصار الله الحوثي هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن التجارية الدولية في خليج عدن منذ منتصف نوفمبر، وتقول إنها تفعل ذلك تضامنا مع الفلسطينيين في مواجهة الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأجبرت الهجمات شبه اليومية الشركات على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا، وغذت المخاوف من تداعيات حرب غزة على منطقة الشرق الأوسط.